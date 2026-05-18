今年１月の第１０２回箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を飾り、来年１月の第１０３回大会で節目の１０度目の優勝を目指す青学大が、今季からチームスポンサーとなったレッドブルの本社があるオーストリア・ザルツブルクの最新鋭のトレーニング施設で合宿を行う計画があることが１７日、分かった。学生３大駅伝のメンバー候補となるトップチームの精鋭２５人前後が８月下旬〜９月上旬に約１０日間、質の高い練習を行う予定。現在、