◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）第２１回ヴィクトリアマイルが１７日、東京競馬場で行われ、昨年の牝馬２冠馬エンブロイダリーが直線で抜け出すと、ライバルたちを一蹴（いっしゅう）し、断然人気に応えてＧ１・３勝目を挙げた。当レース連覇で歴代最多を更新する５勝目となったクリストフ・ルメール騎手（４６）＝栗東・フリー＝は、ＪＲＡのＧ１・６０勝目で、海外Ｇ１