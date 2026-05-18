◆ナガセケンコー杯第３５回春季北海道大会春季リーグ戦▽第２節苫小牧ボーイズ１３―１ようていボーイズ＝４回コールド＝（１７日・苫小牧清水）リーグ戦４試合が行われた。札幌豊平ボーイズは２３―１の４回コールドでようていボーイズを下し、今リーグ戦初勝利を挙げた。双子の兄・長岡蒼介が１回無失点、弟・雄大（ともに２年）が２回をパーフェクトに抑える投球をみせ、公式戦初の兄弟無失点リレーでチームの勝利に貢