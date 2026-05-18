6人組グループ・SixTONESの京本大我が主演を務める、Prime Video連続ドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』（毎週月曜配信）の第6話と第7話のあらすじが公開された。【場面写真】不安げな表情を浮かべる桜田ひより美しき吸血鬼作家・御崎禅（京本）の日々を描く、新感覚の“ファンタジー×サスペンス×事件解決ドラマ”となっている同作品。御崎が、血液からその人物の記憶を読み取ることができる「念写」や「読心術