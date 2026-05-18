埼玉・横瀬町で山林が燃える火災がありました。17日午後7時ごろ、横瀬町の西武鉄道・横瀬駅近くで「山が燃えている」と住民から通報がありました。火は高さ20メートル、幅5メートルを焼いて約1時間半後に消し止められました。火事によるけが人はいないということで、警察と消防が原因を調べています。