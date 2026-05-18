スーパーやコンビニでも、具だくさん＆ボリュームおにぎりが続々登場し「おにぎり以上、お弁当未満」人気が広がっています。【写真を見る】ご飯が“お弁当箱”でおかずぎっしり…「おにぎり以上、お弁当未満」ナゼ人気？【THE TIME,】 2種類以上の具溢れる満腹感スーパー『サミット』で人気の、店内手作り“具だくさんおにぎり”。「“見た目のインパクト”とか味もけっこう美味しいし、ボリュームもなかなかある」（30代男性