司会者が読み進める未発表のミステリー小説の犯人を当てたら賞金100億円ー「ミステリー・アリーナ」（22日公開）は、そんな推理クイズ番組を舞台にしている。深水黎一郎氏の原作は三つのパートが巧みに織り上げられている。小説を読む司会者の脳内イメージを特殊な装置で映像化した推理パート、その映像を見ながら推理を巡らせる番組スタジオ、そしてその裏側だ。「トリック劇場版」や「20世紀少年」の堤幸彦監督がその複雑な構成