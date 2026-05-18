日本食品機械工業会は6月2〜5日、東京都江東区有明の東京ビッグサイト西展示棟1〜4ホール／東展示棟1〜3、7・8ホールで、世界最大級の食品製造総合展「FOOMA JAPAN 2026」（事務局＝TEL03-6809-3745、www.foomajapan.jp）を開催する。食品業界では、人手不足の深刻化や食品ロス削減への対応などを背景に、生産体制の見直しや効率化が重要な課題になっている。この状況下、フードテックは国の成長戦略においても重要分野に位置