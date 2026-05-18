エスビー食品は、別添スパイスを加えることで香りや辛さの変化を楽しめるレトルト食品「HOT IMPACT」2品を5月11日から新発売した。「チキンカレー」と「麻婆丼」の2品を夏季限定で販売する。税別小売価格330円。激辛メニューの食べ方の一つとして、レトルト食品を選び、手軽に味わうスタイルが広がっていることを背景に開発。激辛商品の需要が高まる夏季に向けて、食欲を刺激する香りと辛さの変化を味わえる商品を提案し、市場