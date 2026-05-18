今年1月に出版された佐々木融『インフレ・円安・バラマキ・国富流出』（日経プレミアシリーズ）が好調だ。発売1ヶ月で4万部を突破し、Amazonランキングでは1位（マクロ経済学カテゴリ。5月8日時点）を獲得。経済に関心の高い層だけでなく、広く読まれている。 参考：読むだけで強気になれる？『天才思考』が説く、イノベーターたちの成功の必殺技とは 「実質実効レートでは過去最低水準の円安」「