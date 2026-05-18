SNSに投稿されている作品『セカンド・カミング』は男子中学生の駅伝を題材にしたスポーツ漫画。絶対的エースと称される鈴賀に代わってアンカーを務めることとなったのは、彼の友人であり、本作の主人公でもある男子生徒・徳弘であった。 【漫画】『セカンド・カミング』を読む そんな徳弘は自身が出走する駅伝を「今日は『俺のレース』じゃない／『鈴賀のレース』なんや」と表現する。なぜ徳