キケ・ヘルナンデスは順調に復帰への道を歩んでいるようだ(C)Getty Images昨オフに左肘の手術を受けたドジャースのキケ・ヘルナンデスは、すでにマイナーのゲームでリハビリ出場を続けている。球団専門メディア『Dodgers Way』が現地時間5月15日配信の記事において、今後のメジャー復帰時期について言及。同メディアは、「キケ・ヘルナンデスは左肘手術からのリハビリは比較的順調に進んでいるものの、ベテランのユーティリティ