黒島結菜（29）が17日、都内で主演映画「未来」（瀬々敬久監督）公開御礼舞台あいさつに登壇した。これから先も大切に育てていきたいものは？と聞かれ「家族との時間」と答えた。24年1月に宮沢氷魚（32）と事実婚、同7月に第1子の誕生を発表した。「子どもと今の家族もあるけれど、自分の両親、おじいちゃん、おばあちゃんとの時間も限られているので、沖縄に帰って、なるべく楽しい時間を過ごしたい」。山〓七海（17）野澤しお