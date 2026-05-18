初夏はウォーキングをはじめたくなる季節。でも「長く歩くとひざが痛くなりそう」「走りたいけど不安」。そんな声も少なくありません。でも、ひざが不安で、歩くのをあきらめるのはもったいない。今回は、人気メソッド「自力整体」の指導者・矢上真理恵さんに、歩く前にやるべきチェックと、ひざを整えるワークを教えていただきました。※本記事は新刊『すっきり自力整体』をもとに構成しています。監修：矢上裕（矢上予防医学研究