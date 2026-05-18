「言わなくてもわかるだろう」が、部下を疲弊させていませんか。暗黙のルールや察する文化は、上司の顔色を読む仕事を増やし、本来の成果を遠ざけます。堂々と言語化できない決まりなら、まず疑うべきです。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超え、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった、誰でも「しごでき」にな