町田啓太（35）が17日、都内でフォトブック「sign」（小学館）取材会を行った。3冊セット計240ページの豪華版で「点数は100点。一生残せる作品になった」。活動15周年を振り返り「ラクじゃなかった。はだしで砂利道を歩いてきた感じ」としみじみ。「逆風ばっかりでしたが、飛行機も逆風に向かって飛ぶ。たくさん逆風を受けて、だんだんと飛べるようになってきた」。20周年、30周年に向け「粋な感じでいたい」と抱負を語った。