5月16日夜、熊本県八代市で、刃物のようなものを所持した男が逃走し、近くでけがをした男性が見つかった事件で、警察は、殺人未遂の疑いで、24歳の農業の男を逮捕しました。 逮捕容疑は？ 殺人未遂の疑いで18日未明に逮捕されたのは、八代市古閑中町の農業、ポゥン・パァニット容疑者（24）です。 警察の発表によりますと、ポゥン容疑者は、16日午後10時頃、古閑中町の店舗敷地内で、建設業の27歳男性の頭などを刃物のようなも