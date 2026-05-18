FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌（27）が17日、東京・TFTホールで「ViVi超ポジティブEXPO2026」のイベント前会見に出席した。Z世代のポジティブマインドを応援する体験型イベントで、4度目の開催。昨夏からファッション誌「ViVi」専属モデルとなった鎮西は「トップスで露出を見せた大人カジュアルです」と爽やかなオフショルコーデで登場。自身のポジティブの源について「焼き鳥、ビール、ギョーザが幸せ」と笑顔で話した。櫻坂46の山〓天