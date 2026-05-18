元ＨＫＴ４８の朝長美桜が１８日までに自身のインスタグラムを更新し、２８歳の誕生日を迎えたことを報告した。始めに「Ｈａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａｙｔｏｍｅ」と書き出した朝長は、ドット柄のアイボリードレスをまとい、華やかな祝花と並んだバースデーショットを公開。続けて「２８歳になりましたバースデーイベントありがとうございました。お誕生日当日にイベントができてお祝いしていただけて、幸せな時間でした