演歌歌手香西かおり（62）が17日、大阪市の生國魂神社で上方落語の文化祭＆ファン感謝デー「第33回彦八まつり」に出演した。初期乳がん摘出公表後、初の公の場で元気な姿を見せ、報道陣の「体調はいかがですか？」との問いかけに右手でOKマークを作り「ばっちりです」と答えた。イベントでは「噺家（はなしか）のどじまん」に特別審査員として出演、Kiroroの「未来へ」を歌った桂福楽を優勝に選び「歌にも声にも余裕を見せてくれた