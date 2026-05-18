『FIFAワールドカップ2026』に臨む代表メンバーにFC東京から選出された日本代表DF長友佑都と韓国代表GKキム・スンギュの2人が記者会見に登壇し、大舞台への熱い決意とクラブへの深い感謝を語った。アジア人最多5回目のW杯出場となる長友は、これまでの苦しい道のりを支えてくれた周囲への思いを「感謝1000パーセント」と表現。FC東京の青赤のユニフォームを背負ってW杯に向かうのは3度目ということもあり、「このクラブがなけ