落語家の林家木久扇さん（88）が17日、『笑点60周年特別展』で行われたトークショーに登場。『笑点』の思い出や、『笑点』を卒業後の近況について語りました。1966年5月にスタートした『笑点』の放送60周年を記念して開催されている『笑点60周年特別展』。会場には、番組開始からの歩みを振り返る年表や、普段は画面越しにしか見ることができない番組ゆかりの小道具に加え、木久扇さんが描いた絵などが展示されています。ファンの