【ブンデスリーガ】バイエルン 5−1 ケルン（日本時間5月16日／アリアンツ・アレーナ）【映像】怪物FWケイン、“低空ミドルシュート”を放つ瞬間バイエルンに所属するイングランド代表FWのハリー・ケインが、最終節でハットトリックの活躍を見せた。3点目となった低空ミドルにファンたちが歓喜している。ブンデスリーガ連覇を達成したバイエルンは、日本時間5月16日の最終節でケルンをホームに迎えた。スタメン出場したケインは、9