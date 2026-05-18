フランスで開催中のカンヌ映画祭で最高賞パルムドールを競うコンペティション部門に出品された、是枝裕和監督（63）の新作「箱の中の羊」（29日公開）の公式上映が16日、行われた。映画初主演で同映画祭に初参加の千鳥の大悟（46）は、11日に都内で行われた完成披露試写会の際、共に主演の綾瀬はるか（41）の手を取り、レッドカーペットでエスコートできるか不安を口にしたが、取材エリアで見守った芸者姿の相方ノブ（46）を前に無