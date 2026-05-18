ラ・リーガ第37節が17日に行われ、バルセロナとベティスが対戦した。宿敵レアル・マドリードとのエル・クラシコを制し、3試合を残してラ・リーガ連覇を決めたバルセロナ。優勝決定後の初戦となった前節はアラベスに完封負けを喫して連勝が「11」で止まり、勝ち点「100」到達の可能性も消滅した。本拠地『カンプ・ノウ』でのシーズン最終戦となる今節はハフィーニャやフェルミン・ロペス、ペドリらが先発出場。今シーズン限りで