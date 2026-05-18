次世代ガールズグループ「Be Girls」が17日、都内でシングル「Cadillac」（19日発売）発売記念ショーケースライブを行った。リーダーのAO、メインボーカルのSAYAKA、WUME、NANAKA、AZ、HARUKAの6人組。AOは「目に見える形で手元に届くのがうれしい。こだわりが詰まっているので、楽曲以外でも楽しんでほしい」。WUMEはグループの強みを「セクシー＆パッション」とアピールした。