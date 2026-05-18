次代を担う逸材たち〜アマチュア野球最前線第９回 埼玉武蔵ヒートベアーズ・坪井壮地全国各地でひっそりと熱戦が繰り広げられている日本の独立リーグ（地域リーグ）。そんな独立リーグで、人知れず打ちまくっている打者がいるのをご存知だろうか。ルートインBCリーグ・埼玉武蔵ヒートベアーズに所属する坪井壮地（つぼい・そうじ）。まずは、打撃成績を見てもらいたい（2026年５月17日現在）。19試合打率.378８本塁打1