スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！ 本日は昭和に渋い存在感を放ったプロ野球選手たちの連載です。『昭和プロ野球の仕事人』松原誠 編令和になった今も、ファンの記憶に残る「昭和プロ野球の仕事人」の過去のインタビュー素材を発掘し、その真髄に迫るシリーズ連載。今回は、大洋ホエールズ（現・横浜DeNAベイスターズ）や巨人で活躍した松原誠氏について（初出：2022年11月15日）。全文 >>> タコ足の名手、ファースト松