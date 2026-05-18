17日、午後6時ごろ、北九州市小倉南区で酒を飲んで車を運転したとして、56歳の男が逮捕されました。警察によりますと、17日午後6時ごろ、北九州市小倉南区守恒本町の国道で、パトカーの前を走行していた軽乗用車が数回ふらつくのを警察官が確認しました。警察官が停車を求め、運転していた男の呼気から酒の臭いがしたため呼気を調べると、基準値の3倍を超えるアルコールが検出されたため、警察は男を酒気帯び運転の疑