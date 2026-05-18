アメリカのトランプ大統領は、イランに対し「直ちに動かなければ、彼らには何も残らないだろう」とSNSに投稿し、再攻撃を示唆して圧力を強めました。トランプ大統領は17日、自身のSNSに「イランにとって、刻一刻と時間が迫っている」と投稿し、「直ちにに動かなければ、彼らには何も残らないだろう」と述べ、再攻撃を示唆してイランをけん制しました。アメリカとイランは戦闘終結に向けて、パキスタンを仲介し協議を重ねてきたもの