米ホワイトハウスは１７日、北京で１４〜１５日に行われた米中首脳会談の合意内容をまとめた「ファクトシート」を公表した。両国がイランの核兵器保有を認めないことや、中国が米国の懸念するレアアース（希土類）の販売制限などに対処することで一致した。文書内では、焦点となった台湾に関する言及はなかった。発表によると、トランプ大統領と中国の習近平（シージンピン）国家主席は、両国の関係性について「公平性と互恵性