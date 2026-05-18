◇プロ野球セ・リーグ巨人1ー0DeNA（5月17日、東京ドーム）登板7試合目で5勝目をあげた巨人のルーキー竹丸和幸投手について、杉内俊哉投手チーフコーチは「ピンチで彼は出力を上げられる、その辺はすごいところですね」と舌を巻きました。「バッターに集中して投げてますから、後先考えずに投げられるのは大事ですよね。気持ちですね、技術じゃないですね」ルーキーとしては素晴らしいマウンド度胸を持ち合わせていると称賛する