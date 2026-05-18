日本の識者は、トランプ大統領の訪中と中米首脳会談の成果と今後の動向に注視しています。中でも「建設的な戦略的安定関係」の構築が打ち出されたことは、激化する恐れのあった対立に歯止めをかける重要な一歩として、高く評価されています。また、中国の産業競争力の高度化に伴う米国企業の関心の変化も踏まえ、「日米中の企業による互恵協力の構築」への期待感も高まっています。中国経済や日中米関係に詳しいキヤノングローバル