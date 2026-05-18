◇インターリーグドジャース―エンゼルス（2026年5月18日アナハイム）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が17日（日本時間18日）のエンゼルス戦に先発登板し、5回まで4安打1失点の好投をみせた。初回は1死からトラウトに右中間へ二塁打されたが、シャヌエルをフォークボールで空振り三振、ソレアを97.5マイル（約156.9キロ）の直球で三ゴロに仕留めてリズムに乗る。2回、3回はいずれも3者凡退で打者6人から4三振を奪った