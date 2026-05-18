プロ野球セ・リーグは17日、3試合が行われました。首位・ヤクルトは最下位の中日と対戦。2回に古賀優大選手のセーフティスクイズで1点を先制すると4回にも1点を追加。さらにこの回、古賀選手と長岡秀樹選手のタイムリーで5点のリードを広げました。投手陣は松本健吾投手が7回1失点、中継ぎ陣は無失点リレーで中日に勝利しこのカード2勝1敗としました。DeNAと対戦した巨人は初回、2つのヒットで2アウト1塁2塁を作ると岸田行倫選手が