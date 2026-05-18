ハンズ新宿店の暑さ対策グッズを集めた売り場＝4月夏商戦が早くも本格化している。温暖化で夏と冬が長く感じる「二季」の実感が広がっているほか、最高気温が40度以上になる「酷暑日」への備えとして、消費者が身の回り品の準備を早めているためだ。中東情勢緊迫化に伴う燃料高騰で上昇が見込まれる電気代の節約をアピールし、来店を呼びかける動きもある。雑貨店ハンズは、気象庁が酷暑日を予報用語に追加した4月、冷却グッズ