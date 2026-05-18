◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１７日（日本時間１８日）の敵地・エンゼルス戦に先発し、５回まで投げて、４安打１失点、７奪三振の好投で今季２勝目の権利を得た。ここまでは７３球を投げて直球は２７球で割合はわずか３７％。６割超がスライダー、スプリットなど変化球となっている。エンゼルスタジアムでは自身初