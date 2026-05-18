ＴＢＳの齋藤慎太郎アナウンサーが、バキバキの肉体美を披露し、反響を呼んでいる。１８日までに自身のインスタグラムを更新し、「終始カメラ目線」と犬を抱っこしてソファでくつろぐ姿をアップ。鍛え上げられた腕、胸筋、腹筋を披露している。筋トレの様子を度々インスタグラムにアップしている齋藤アナ。この投稿にフォロワーからは「ちょっとやばい慎太郎さーん」「かっこよくて、笑顔が可愛いのずるい」「カレンダー作っ