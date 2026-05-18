沖縄サントリーアリーナで歴代最多の8,827人を動員し、熱狂のセミファイナルを制した琉球ゴールデンキングス。その視線はすでに、日本バスケ界の頂点だけを見据えています！ 「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」セミファイナル GAME2にて、宿敵・名古屋ダイヤモンドドルフィンズを撃破し、5大会連続5回目となるファイナル進出を堂々決定いたしました。 王座奪還を狙うキングスの前