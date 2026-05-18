日本バスケ界の熱狂は、国内だけにとどまりません！今週末に控える日本一決定戦を前に、日本のトップ3クラブがアジア最高峰の舞台へ名乗りを上げました。 東アジアスーパーリーグ（EASL）は、長崎ヴェルカ、琉球ゴールデンキングス、アルバルク東京の3クラブが、2026-27シーズンのEASL出場権を獲得したと正式発表いたしました。 長崎と琉球は「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-2