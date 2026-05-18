◇インターリーグホワイトソックス9―8カブス（2026年5月17日シカゴ）ホワイトソックスは17日（日本時間18日）、同じシカゴを本拠地とするカブスとの「ウィンディ・シティー・シリーズ」第3戦に延長10回、エドガー・ケーロ捕手（23）の右中間への逆転2ランで9―8と劇的なサヨナラ勝利。これで同シリーズを2勝1敗と勝ち越し、シーズンでは今季初の「貯金2」とした。ヒーローインタビューを受けたケーロも「9回に追いつか