FIFAワールドカップ2026の日本代表に選出されたFC東京の長友佑都選手が17日、記者会見に出席し、自らの役割について独特な表現で語りました。39歳の長友選手は、5大会連続のワールドカップ日本代表選出。「その数字よりかはワールドカップで何を残すか。優勝しないと何も残せない」と力強く語ります。一番大事なことを聞かれ、「チーム一丸、一体感。これがないといい選手が26人集まっても結果が出ない。そこで4大会の経験は必ず生