天皇皇后両陛下は即位後初めての愛媛県への訪問を終え、帰京されました。「全国植樹祭」への出席のため、両陛下は16日から2日間の日程で愛媛県を訪問されました。お二人揃っての愛媛県訪問は27年ぶり即位後初めてで、両陛下は初日に、2018年の西日本豪雨で被災した人たちと懇談されました。続いて17日には、とべ動物園で、“奇跡のシロクマ”として知られるホッキョクグマの「ピース」を見学した後、ピースを描いた自閉症の画家・