【ラ・リーガ第37節】(カンプ・ノウ)バルセロナ 3-1(前半1-0)ベティス<得点者>[バ]ラフィーニャ2(28分、62分)、ジョアン・カンセロ(74分)[ベ]イスコ(69分)<警告>[バ]ジュール・クンデ(38分)観衆:56,870人