開催：2026.5.18 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 5 - 4 [ブリュワーズ] MLBの試合が18日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとブリュワーズが対戦した。 ツインズの先発投手はベイリー・オーバー、対するブリュワーズの先発投手はロバート・ガサーで試合は開始した。 1回裏、4番 コディ・クレメンス 5球目を打ってライト