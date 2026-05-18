ラ・リーガ 25/26の第37節 バルセロナとベティスの試合が、5月18日04:15にカンプノウにて行われた。 バルセロナはフェルミン・ロペス（MF）、ロベルト・レバンドフスキ（FW）、ラフィーニャ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベティスはアブデ・エザルズリ（FW）、ジオバニ・ロセルソ（MF）、アントニ（FW）らが先発に名を連ねた。 28分に試合が動く。バルセロナのラフィ