開催：2026.5.18 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 9 - 8 [カブス] MLBの試合が18日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとカブスが対戦した。 Wソックスの先発投手はエリク・フェディー、対するカブスの先発投手はコリン・レイで試合は開始した。 1回表、2番 マイケル・ブッシュ 6球目を打ってライトスタンドへのツーラン