この記事をまとめると ■台湾では日本車が多く売れている ■とくにトヨタ車が人気で最新モデルがよく走っている ■日系以外では韓国のヒョンデがよく売れている一方でBEVは少ない傾向にあった 台湾で人気のクルマをチェック！ 台湾最大都市である台北市を訪れると、いつも街を走るクルマを定点観測することにしている。直近では2026年4月上旬に台北市を訪れたので、もちろんその際にも定点観測を行った。 地元メディアが発表し