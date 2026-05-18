お笑いコンビ・さらば青春の光の森田哲矢が、18日までに自身のYouTubeチャンネル「さらば森田の五反田ガレージ」を更新。「ヴィンテージロレックス」を“即決”した。【動画】さらば森田、1600万円「ヴィンテージロレックス」を“即決”＋178万円「タイガーアイ」購入の一部始終森田は以前、TBS系『ラヴィット！』（月〜金前8：00）で488万8000円の1957年製のロレックス『エクスプローラー』を購入。その店舗で「ヴィンテー