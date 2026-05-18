◇プロ野球セ・リーグ 巨人 1-0 DeNA(17日、東京ドーム)17日のDeNA戦で6回無失点の好投を見せ、5勝目をあげたルーキー・竹丸和幸投手。これで巨人以外のセ5球団から白星をあげました。この日はヒットや四球でランナーを背負う場面もありましたが、要所を抑え無失点。「結構思ったところに投げられたので、そこが一番良かった」とし、「体の状態はすごく良かったので、その分いけたのかな」と振り返ります。今回は中10日での登板で